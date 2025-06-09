В Челябинске вспыхнул маршрутный автобус с пассажирами

В Челябинске выясняются обстоятельства возгорания общественного транспорта.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, инцидент произошел сегодня, 9 июня, вблизи остановки общественного транспорта «Школа № 56». Об этом челябинцы рассказали в социальных сетях.

По словам горожан, в моторном отсеке пассажирского автобуса произошло возгорание. Самостоятельно из автобуса эвакуировались порядка 10 человек.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан.

«В настоящее время следователем СК России истребована документация, касающаяся организации перевозки пассажиров и обеспечения их безопасности в пути, в том числе технического состояния транспортного средства, выполняется комплекс первоначальных следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе причин и условий, способствовавших случившемуся», – уточнили в силовом ведомстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

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