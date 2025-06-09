В Челябинске школьник утонул в озере

В челябинском озере погиб 11-летний ребенок.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, трагедия произошла вечером понедельника, 9 июня, на озере Смолино в районе улицы Новороссийской.

По словам очевидцев, группа подростков играла в воде в необорудованном для купания месте. О запрете купания предупреждали специально установленные знаки. Дети были без сопровождения взрослых.

В какой-то момент один из школьников начал тонуть. Находившиеся поблизости горожане вытащили мальчика из воды в 30 метрах от берега на глубине 1,5 метра. Прибывшие медики пытались реанимировать 11-летнего мальчика, но безрезультатно и лишь констатировали смерть.

Челябинск, Виктор Елисеев

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