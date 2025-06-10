10 июня ожидаются следующие события – Челябинск

10.06.2025, вторник

10:30 Челябинск – Патриотическая игра «История Великой страны» в формате квиза для молодежи (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

11:00 Челябинск – Специалисты расскажут и покажут, как организована медицинская реабилитация участников СВО (Челябинский областной госпиталь ветеранов войн, ул. Медгородок, 8)

11:00 Челябинск – Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вручит дипломы работникам системы социальной защиты населения региона (резиденция губернатора, ул. Цвиллинга, 27)

11:00 Челябинск – Путешествие с книгой «Моя любимая Россия, моя бескрайняя страна» для людей старшего возраста (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)

13:00 Челябинск – Лекция «Я живу в России: удивительные факты о нашей Родине» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, зал литературы по искусству)

13:00 Челябинск – 13:00 – Игротека «Игрополис» от библиотеки №5 (парк «Металлург» им. О.И. Тищенко, ул. 60 лет Октября, 11)

13:00 Челябинск – Акция «День Здоровья» от библиотеки №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка (сквер Семьи в Ленинском районе)

14:00 Челябинск – Курсы компьютерной грамотности «Мир новых возможностей»: занятие «Знакомство с компьютером» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

16:00 Челябинск – Лекция-беседа для родителей про организацию детской комнаты, безопасность ребенка и материнский капитал (Штаб общественной поддержки Челябинской области, ул. Кирова, 167)

16:00 Челябинск – Лекция «Методы определения ментального потенциала специалистов» (центр «Мой бизнес», ул. Российская, 110, корпус 1, 2-й этаж)

16:00 Челябинск – Мастер-класс «Цветок» в технике оригами (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

16:00 Челябинск – Уличная акция «Моя любимая Россия, моя бескрайняя страна» от библиотеки №24 (сквер «Сигнал»)

17:00 Челябинск – Встреча «Танцевальный час» (танцевальные мелодии разных лет) в клубе «Нестареющий винил» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

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