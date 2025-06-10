Челябинск готовится ко второму этапу опрессовок

Второй этап опрессовок стартует в Челябинске через неделю.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, очередной этап подготовки котельных, тепловых сетей и систем теплоснабжения к следующему отопительному сезону в областном центре начнется 17 июня и продлится до 1 июля включительно.

Под централизованное отключение горячего водоснабжения попадут 1260 жилых многоквартирных домов и 179 учреждений социальной сферы в пяти районах города – Калининском, Курчатовском, Ленинском, Тракторозаводском и Центральном.

Перечень домов здесь.

В мэрии также напомнили, что гидравлические испытания также проводятся в домах, обслуживаемых локальными источниками теплоснабжения. С 17 июня шесть котельных проведут работы с отключением горячей воды, еще одна, в поселке Шагол, с 30 июня. Адреса домов – по ссылке.

Как отмечают в управлении ЖКХ администрации Челябинска, плановый срок отключения ресурса – две недели. В случае аварийных ситуаций и необходимости дополнительного ремонта срок опрессовки может быть продлен.

Так, работы на сетях, попавших под первый этап отключения (планируемая дата завершения – 3 июня), продолжаются в городе до сих пор. По данным на понедельник, 9 июня, без теплового ресурса оставались порядка 100 многоквартирных домов.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube