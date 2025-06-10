На Таганае расцвела княжья ягода

В лесах под Златоустом начала цвести реликтовая ягода.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Таганай», на территории заповедника зацвела самая редкая ягода, реликт эпохи оледенения (плейстоцена) – княженика.

По одной из версий, название ягоды, известной также как арктическая малина, возникло из-за того, что это лесное лакомство очень нравилось дочерям русских князей (впрочем, несмотря на распространенность легенды, научного подтверждения она не находит).

«Это красивое имя под стать виду и вкусу: похожая на темно-бордовую малину княженика напоминает ананас», – отмечают сотрудники парка.

Арктическая малина в этом году зацвела почти на две недели раньше обычного. В национальном парке ее можно встретить в Киалимской пади, по берегу Большого Киалима и вдоль старой Киалимской дороги.

«В этом году цветет княженика особенно бурно. Притом, что ее особенность – редкое плодоношение. Растет эта ягода даже за полярным кругом, а чем ближе к югу растет, тем меньше урожай», – рассказали ученые.

Много у арктической малины и ласковых и звучных народных имен: мамура, моховая малина, княжица, лапушка-морошка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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