После гибели ребенка на челябинском озере возбудили уголовное дело

В Челябинске следователи подключились к выяснению обстоятельств гибели школьника в городском водоеме.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, возбуждено уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности.

Напомним, трагедия произошла вчера, 9 июня, вечером на озере Смолино в Ленинском районе Челябинска.

По данным следствия, мальчик вместе с двумя друзьями решили самостоятельно научиться плавать. Во время купания 11-летний школьник стал тонуть, двое его приятелей смогли выбраться на берег и попросить помощи у отдыхающих. Тело школьника нашли на дне водоема в 30 метрах от берега.

«В настоящее время следователем назначены необходимые экспертизы, проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, способствовавших случившемуся», – рассказали в силовом ведомстве.

Следственное управление по Челябинской области призывает взрослых лиц быть бдительнее и не оставлять без присмотра детей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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