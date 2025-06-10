Южноуральский избирком объявил о старте гонки по выборам в региональный парламент

В Челябинской области объявили о старте выборов в законодательное собрание региона.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе избирательной комиссии Челябинской области, сегодня, 10 июня, опубликовано постановление регионального парламента о назначении выборов депутатов законодательного собрания. Решение об этом, напомним, было принято 5 июня.
Выборы пройдут в единый день голосования 14 сентября текущего года.
Отметим, новый состав регионального парламента будут выбирать по новой схеме одномандатных избирательных округов. Депутаты утвердили ее 30 января этого года.
Как и прежде, область поделена на 30 избирательных округов. Почти треть из них (9) – с численностью избирателей более 90 тысяч человек. В двух третях округов (18) на сегодня насчитывается более 85 тысяч избирателей. Меньше 80 тысяч южноуральцев с правом голоса зарегистрированы лишь в двух одномандатных округах.
Коснулись изменения и выборов по партийным спискам. Согласно решению депутатов от 27 февраля, список кандидатов по единому избирательному округу станет общим, то есть не будет разбиваться на общерегиональную часть и территориальные группы.
Челябинск, Виктор Елисеев
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