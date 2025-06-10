Челябинец проехал на попутках почти 300 километров, чтобы поджечь машину знакомой

Варненские полицейские задержали подозреваемого в поджоге иномарки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, возгорание произошло ночью во дворе дома в поселке Новопокровка (Варненский район).

В результате пожара был полностью уничтожен автомобиль «Ниссан», принадлежащий 52-летней местной жительнице. Сумма причиненного ущерба превысила 1,5 миллиона рублей.

В ходе проведения первоочередных мероприятий полицейские установили, что машину кто-то поджег. Личность предполагаемого поджигателя быстро установили. Вскоре он был задержан. Им оказался ранее не судимый 61-летний житель Челябинска.

Выяснилось, что для совершения преступления мужчина преодолел на попутных машинах около 270 километров от областного центра. Ночью он проник во двор дома, подошел к автомобилю, достал заранее приготовленную емкость с бензином, вылил под машину и поджег. Затем через хозяйственный двор вышел к машине, водитель которой ждал его в установленном месте.

«Предварительно, мотивом совершенного преступления стала личная неприязнь», – рассказали в силовом ведомстве.

В отношении подозреваемого следователями ОМВД возбуждено уголовное дело.

Челябинск, Виктор Елисеев

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