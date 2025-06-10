Из-за ремонта перекрестка в центре Челябинска меняются два трамвайных маршрута

В Челябинске изменятся маршруты трамваев №2 и №20.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», с 20 часов 11 июня начнется ремонт трамвайных путей на перекрестке улиц Блюхера и Доватора.

В связи с этим движение вагонов до областной больницы будет закрыто, трамваи направят:

№2 – ЧЭМК – Кирова – Карла Маркса – Депо №1;

№20 – Автовокзал – Кирова – Депо №2.

С 12 июня будет запущен автобус КМ «Теплотехнический институт – Областная больница». На маршрут выйдут 4 автобуса большого класса с интервалом движения 16 минут.

С 12 июня до 6 часов 16 июня в связи с ограничением движения на Алом поле автобус КМ направят:

в прямом направлении – Теплотехнический институт – Кирова – Труда – Свердловский проспект – Коммуны – Володарского – проспект Ленина – Свердловский проспект – Блюхера – Областная больница;

в обратном направлении – Областная больница (посадка на остановке садовых автобусов) – Блюхера – Свердловский проспект – проспект Ленина – Красная – Труда – Кирова – Теплотехнический институт.

С 6 часов 16 июня до окончания работ на Блюхера – Доватора автобус КМ направят:

в прямом направлении – Теплотехнический институт – Кирова – Труда – Свердловский проспект – Блюхера – Областная больница;

в обратном направлении – Областная больница (посадка на остановке садовых автобусов) – Блюхера – Свердловский проспект – проспект Ленина – Красная – Труда – Кирова – Теплотехнический институт.

Подробное расписание будет размещено на сайте gortrans74.ru.

Челябинск, Виктор Елисеев

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