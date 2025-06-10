Троллейбусы и автобусы изменят маршруты в районе Алого поля в Челябинске

В Челябинске изменятся маршруты троллейбуса №12 и автобусов №№15, 22а, 35, 58.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», в настоящее время в связи с работами на сетях закрыто движение на Свердловском проспекте по направлению к ДС «Юность». С 20 часов 11 июня до 6 часов 16 июня также будет закрыта четная сторона Свердловского проспекта.

Троллейбус и автобусы будут направлены по измененным маршрутам в обоих направлениях:

Троллейбус №12 – Молдавская – Комсомольский проспект – Свердловский проспект – ДС «Юность» (посадка и высадка на остановке в сторону Торгового центра);

Троллейбус №12 – Первоозёрный – проспект Ленина – Воровского – АМЗ.

Автобусы:

№15 – ЧМК – Свердловский проспект – Коммуны – Володарского – проспект Ленина – Парк Гагарина;

№22а – ЧКПЗ – проспект Ленина – Красная – Каслинская – Братьев Кашириных – Александра Шмакова;

№35 – Приборостроителей – Свердловский проспект – Коммуны – Володарского – проспект Ленина – Свердловский проспект – Новосинеглазово;

№58 – ЧВВАКУШ – Братьев Кашириных – Северо-Крымская – Труда – Энгельса – проспект Ленина – Свердловский проспект – Чистопольская.

С 6 часов 16 июня до окончания работ на Свердловском проспекте троллейбус и автобусы поедут по аналогичным измененным маршрутам только в сторону ДС «Юность».

Также с вечера 11 июня будут изменены маршруты трамваев №2 и №20, а с 12 июня начнет работу автобус КМ.

Челябинск, Виктор Елисеев

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