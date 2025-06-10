В центре Челябинска отключат светофоры на трех перекрестках

В центре Челябинска с утра среды отключат светофоры на трех оживленных перекрестках.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, ограничения запланированы на завтра, 11 июня.

С 8:00 до окончания работ будут отключены светофоры на пересечении улицы Лесопарковой с проспектом Ленина, а также с улицей Сони Кривой.

С 9:00 до окончания работ не будут работать светофорные объекты на перекрестке улиц Володарского и Коммуны.

Челябинск, Виктор Елисеев

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