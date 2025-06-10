Уральцы называют детей именами богинь

663 малыша родились на свет минувшей весной в роддоме Клиники ЮУГМУ.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном минздраве, первый месяц принес три «королевских» двойни (мальчик и девочка) и две пары мальчиков-двойняшек – всего 210 новорожденных, причем мальчиков и девочек оказалось поровну.

Самый крупный малыш весил 4,57 кг, самый субтильный – 1,13 кг.

В апреле на свет появились 224 ребёнка: 109 мальчиков и 115 девочек: пара двойняшек-девочек и одна «королевская» двойня. Самый крупный ребенок – 4,310 кг, самый маленький – 880 гр.

В мае мальчики «обошли» девочек: из 229 малышей 126 – представители сильного пола. Родились четыре двойни: три пары мальчиков-двойняшек и одна «королевская»

Самыми популярными именами для весенних детей стали Мирослава, Мия, Мария, Кира, Анна, София; Александр, Владимир, Степан, Иван, Мирон, Дмитрий, Марк, Лев, Сергей, Михаил.

В список редких попали Святослав, Анатолий, Николай, Богдан, Назар, Арина, Татьяна, Эмма, Кристина, Александра, Антонина, Евгения.

Называют южноуральцы своих детей и именами богинь – Аврора, Афина, Майя, Кая.

Челябинск, Софья Артемьева

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