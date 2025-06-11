11 июня ожидаются следующие события – Челябинск

11.06.2025, среда

09:00 Челябинск – Первенство Челябинска по художественной гимнастике на призы олимпийской чемпионки Юлии Барсуковой (ДС «Метар-Спорт», ул. Черкасская, 1)

10:00 Челябинск – Квест и концерт ко Дню России «С днем рождения, Россия!» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)

10:00 Челябинск – Круглый стол для работодателей Челябинска, Копейска и Сосновского района «Государственные меры поддержки работодателей как инструмент трудовой реализации участников специальной военной операции и членов их семей» (Штаб общественной поддержки Челябинской области, ул. Кирова, 167)

10:00 Челябинск – Праздничный марафон в честь Дня России «О России с любовью» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, абонемент)

10:00 Челябинск – Семейный кинозал: фильм «Илья Муромец» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

10:00 Челябинск – Познавательно-игровая программа «Сладкий холодок» ко Всемирному дню мороженого (библиотека №10, ул. Липецкая, 25)

10:00 Челябинск – Познавательная программа «Мое Отечество – Россия» (библиотека №16, ул. Керченская, 6) (по записи)

10:30 Челябинск – Интеллектуальная программа для детей «Моя Россия!» (ДК «Бригантина», ул. Капитанская, 10а)

11:00 Челябинск – Мастер-класс и открытие выставки рисунков «Окна России» (пос. Сосновка, ДК «Сосновка», ул. Пионерская, 2а)

11:00 Челябинск – Патриотическая акция «День России» (библиотека №5, ул. 26 Бакинских комиссаров, 29)

11:00 Челябинск – Встреча детского летнего клуба «РостОК» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)

11:00 Челябинск – Патриотический час «Горжусь тобой, моя Россия!» (библиотека №20, пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 22) (по записи)

11:30 Челябинск – Курс французского языка «Bonjour à tous!» в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

12:00 Челябинск – Презентация сборника «Жизнь за други своя. История участников СВО», приуроченная ко Дню России (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, зал краеведения)

12:00 Челябинск – Финансовая игра «Перекресток 6 дорог» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, молодежный отдел)

12:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

13:00 Челябинск – Патриотическая акция «День России» (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11)

14:00 Челябинск – Творческий мастер-класс по современным танцам (ДК «Станкомаш», ул. Тухачевского, 3)

14:00 Челябинск – Более 300 молодых южноуральцев встретятся с Героем России Сергеем Шейко (Челябинский государственный университет, театральный корпус, ул. Братьев Кашириных, 129)

14:00 Челябинск – Занятие в клубе летнего чтения «Читун» для детей 7-11 лет (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11)

14:00 Челябинск – Чтения «Война глазами детей» в рамках акции «Читаем книги о войне» в клубе «Библиоша» (библиотека №6, ул. Трудовая, 23)

14:00 Челябинск – Творческая мастерская «Цветочная поляна»: аппликация (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)

14:00 Челябинск – Акция «Наше будущее – Россия» (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)

14:00 Челябинск – Творческая мастерская «Чудеса из бумаги» (библиотека №17, ул. Чайковского, 9а)

14:30 Челябинск – Праздничная церемония вручения паспортов «Я гражданин России» совместно с администрацией Курчатовского района и УФМС (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

15:00 Челябинск – Мастер-класс по лепке из глины в рамках выставки картин «Искусство через прикосновение» «Кит в Ваших Руках» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, выставочный зал)

15:00 Челябинск – Беседа о здоровом образе жизни «Нарко-стоп» (ДК «Станкомаш», ул. Тухачевского, 3)

15:00 Челябинск – Игровая программа «Мы – дети России» (ДК «Станкомаш», ул. Тухачевского, 3)

15:00 Челябинск – Консультация-лекция «Оформи зачетно!»: помощь в оформлении списков литературы (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, отдел краеведения и информационных ресурсов)

15:00 Челябинск – Информационно-интерактивная игра «Русь сказочная» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)

16:00 Челябинск – Занятие в шахматном клубе Сергея Карякина (Штаб общественной поддержки Челябинской области, ул. Кирова, 167)

18:00 Челябинск – Встреча фотоклуба «Каменный пояс» (Штаб общественной поддержки Челябинской области, ул. Кирова, 167)

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