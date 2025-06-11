В Челябинске собираются открыть мобильный пункт обогрева для бездомных – об этом сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Юлия Сударенко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в городе осталось лишь одно социальное учреждение для лиц без определенного места жительства. Оно рассчитано на 100 мест, и они практически всегда заняты людьми, которые ожидают очередь в интернаты и дома престарелых, а это значительное время – иногда даже годы.

«Вот и получается, что тем, кому некуда пойти, а таких у нас только по официальной статистике несколько тысяч, ничего не остается, как ночевать на теплотрассах. Многие из них вследствие обморожения и ожогов теряют конечности, что практически до ноля снижает шансы на социализацию, да и просто на выживание», – отмечает бизнесмен.

Предполагается создать локацию, где люди, оказавшиеся в трудной ситуации, могут отогреться, помыться и получить горячую пищу, а также обратиться за помощью в восстановлении документов, налаживании социальных связей, трудоустройстве.

Такая практика есть и уже реализуется в некоторых регионах, например, в Санкт-Петербурге. В Челябинске вопрос пока в стадии обсуждения. Накануне инициативу поддержали представители минсоца, городского комитета социальной политики, ГУ МВД и ГУ МЧС по Челябинской области, а также благотворительной клиники «Другая медицина». Теперь необходимо определить место, найти финансирование, обеспечить безопасность и межведомственное взаимодействие. Тем не менее, пилотный проект надеются запустить уже в текущем году.

Челябинск, Софья Артемьева

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