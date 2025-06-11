Жительница Южного Урала, избавившаяся от едва родившегося ребенка, предстанет перед судом

В Челябинской области перед судом предстанет местная жительница, обвиняемая в убийстве новорожденного ребенка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления Челябинской области, завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летней жительницы Саткинского района, обвиняемой в убийстве своего новорожденного ребенка.

По версии следствия, трагедия произошла в ночь с 4 на 5 ноября прошлого года. На 40-й неделе беременности саткинка сама, без помощи медиков, родила мальчика в помещении бани, расположенной на придомовом участке по улице Калиновка поселка Сулея Саткинского района. После этого она положила младенца в полимерный пакет и оставила его в закрытой стиральной машине, находящейся в неотапливаемом помещении (температура была ниже нуля). В результате малыш умер.

О самостоятельных родах женщины стало известно уже после произошедшего, когда она вынуждена была обратиться к врачам из-за резкого ухудшения состояния.

Уголовное дело, после утверждения обвинительного заключения, направлено для рассмотрения в суд.

Челябинск, Виктор Елисеев

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