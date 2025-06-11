Лето на Южном Урале началось жарко

Лето на Южном Урале началось горячо.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском ЦГМС, средняя за первую декаду июня температура воздуха равнялась плюс 17-20°, что на 2-4° выше нормы. Очень жарко было в начале (1-2 числа) и в конце (9-10 числа) декады, среднесуточные температуры воздуха превышали норму на 5-7°. В дневные часы максимальные температуры воздуха достигали 28-32°, в крайних горных западных районах – до 36°. Минимальные температуры воздуха и на поверхности почвы ниже 1-10° не опускались.

Осадки наблюдались в первой пятидневке декады. Наибольшее их количество было зарегистрировано в окрестностях метеостанций Катав-Ивановск и Верхнеуральск – 32-35 мм, в горных западных районах это 120% нормы, в юго-западных районах – 290% декадной нормы. Местами в горных северо-западных (МС Златоуст), юго-восточных (МС Троицк) и юго-западных (МС Магнитогорск) районах выпало 18-20 мм осадков, в горных северо-западных районах это 60% нормы, в южных районах – 160% – 200% декадной нормы. На остальной территории области суммарное количество осадков составило 1-12 мм, 5% – 60% нормы.

Средняя относительная влажность воздуха равнялась 55% – 65%. Солнце за декаду светило 85-115 часов. Максимальные температуры на поверхности почвы достигали 50-65°.Почва на глубине 10 см прогрелась до 19-24°.

Установившая в регионе жаркая погода, согласно предварительному прогнозу, продержится около недели, но уже сегодня ночью могут пойти дожди.

Челябинск, Софья Артемьева

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