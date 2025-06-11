Не менее 150 ударов ножом. Челябинец с приятелем расправились со знакомым в общаге и бросили тело под лестницей

В Челябинске в суд направлено уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в убийстве знакомого с особой жестокостью.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 26-летнего жителя Челябинска, обвиняемого в убийстве, совершенном группой лиц с особой жестокостью.

По данным следствия, трагедия произошла вечером 29 сентября прошлого года в общежитии, расположенном на улице Болейко в Калининском районе областного центра. Между тремя нетрезвыми знакомыми вспыхнул конфликт. 26-летний челябинец набросился на своего 37-летнего знакомца и не менее 20 раз ударил его по туловищу и голове. К избиению присоединился и его приятель. Поначалу он просто наблюдал за происходящим, но затем тоже стал избивать противника.

Войдя в раж, южноуральцы по очереди нанесли поверженному знакомому не менее 150 ударов ножом в жизненно важные органы, а затем снова принялись избивать его. Когда дело было сделано, тело убитого спрятали под лестницей и скрылись с места преступления.

Уголовное дело 26-летнего челябинца после утверждения обвинительного заключения направлено для рассмотрения в суд. Расследование в отношении его подельника выделено в отдельное производство.

Челябинск, Виктор Елисеев

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