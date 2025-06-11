В Челябинской области стартовал прием документов для участия в выборах законодательного собрания

На Южном Урале начался прием документов кандидатов в депутаты регионального собрания.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе избирательной комиссии Челябинской области, сегодня, 11 июня, начался этап выдвижения кандидатов на выборы депутатов законодательного собрания региона.

Он продлится до 18 часов 1 июля 2025 года.

Со 2 по 11 июля продлится второй этап предвыборной гонки – изучение документов членами избирательной комиссии и регистрация кандидатов.

Напомним, решение о старте выборов в региональный парламент заксобрание приняло 5 июня.

Выборы пройдут в единый день голосования 14 сентября текущего года.

Отметим, новый состав регионального парламента будут выбирать по новой схеме одномандатных избирательных округов. Депутаты утвердили ее 30 января этого года.

Как и прежде, область поделена на 30 избирательных округов. Почти треть из них (9) – с численностью избирателей более 90 тысяч человек. В двух третях округов (18) на сегодня насчитывается более 85 тысяч избирателей. Меньше 80 тысяч южноуральцев с правом голоса зарегистрированы лишь в двух одномандатных округах.

Коснулись изменения и выборов по партийным спискам. Согласно решению депутатов от 27 февраля, список кандидатов по единому избирательному округу станет общим, то есть не будет разбиваться на общерегиональную часть и территориальные группы.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube