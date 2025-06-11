В Челябинске задержали малолетнего вандала, портившего арт-объекты

В Челябинске нашли граффитиста, систематически портящего фасады зданий и арт-объекты.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, им оказался подросток, которого теперь ждет административное наказание. Установить правонарушителя помогли камеры видеонаблюдения и оперативная работа полиции.

В начале мая в центре Челябинска появилось несколько новых арт-объектов, созданных в рамках проекта «Город в красках». Уже через день одна из будок, преображенная силами челябинских художников, была испорчена. Рисунок восстановили, но акты вандализма продолжились – непотребные надписи появлялись и закрашивались несколько раз. Более того, характерные метки, оставленные на арт-объекте, зафиксированы и на фасадах других зданий в городе.

«Мы регулярно закрашиваем надписи, уродующие облик города. На это уходят силы и средства районных администраций, управляющих компаний. Но поток рисунков не прекращается. Решили, раз обойтись убеждениями и профилактикой не получается, будем действовать комплексно. В том числе при поддержке полиции города находить виновных, со всеми вытекающими для них последствиями», – рассказал глава Челябинска Алексей Лошкин.

В данном случае протокол об административном правонарушении, составленный в присутствии матери граффитиста, уже передан в комиссию по делам несовершеннолетних для рассмотрения и принятия мер в рамках компетенции. Родительница подростка также привлечена к ответственности – ей вынесено предупреждение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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