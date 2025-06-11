В выходные движение в центре Челябинска закроют из-за концерта

Движение в районе Торгового центра в Челябинске закроют на полдня.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в субботу, 14 июня, движение в центре города частично закроют, а общественный транспорт изменит маршруты.
В этот день возле Торгового центра состоится VK FEST. Для обеспечения безопасности с 12 часов и до полуночи будет закрыто движение транспорта на следующих участках:
по улице Братьев Кашириных от Краснознаменной до Кирова (проезд по Свердловскому проспекту открыт);
по улице Каслинской от Братьев Кашириных до Труда;
по улице 8 Марта от Кирова до Каслинской.
В этот период автобусы будет следовать по измененным маршрутам:
№8 – Мамина – проспект Победы – Краснознаменная – Братьев Кашириных – Академика Королева;
№22а – ЧКПЗ – Свободы – проспект Ленина – Энгельса – Труда – Северо-Крымская – Братьев Кашириных – Александра Шмакова;
№71 – ЧМК – проспект Победы – Краснознаменная – Братьев Кашириных – Петра Столыпина.
Водителей и пассажиров просят планировать поездки с учетом ограничений.
Челябинск, Виктор Елисеев
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