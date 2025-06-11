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Среда, 11 июня 2025, 15:51 мск

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На выборах в Челябинской области снова задействуют ДЭГ

На сентябрьских выборах южноуральцы смогут проголосовать, не выходя из дома.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Центральная избирательная комиссия России согласовала проведение дистанционного электронного голосования на федеральной платформе на выборах в единый день голосования в сентябре 2025 года в 23 регионах. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале избиркома.

На отдельных выборах проголосовать, не выходя из дома, смогут избиратели в 5 российских регионах. В 18 регионах, в том числе в Челябинской области, ДЭГ будет задействована на всех проводимых выборах.

В 23 регионах более 19,7 миллиона избирателей смогут проголосовать посредством ДЭГ, отметили в ЦИК.

Всего заявки на проведение дистанционного голосования в этом году подали 34 субъекта Российской Федерации.

В Челябинской области в единый день голосования 14 сентября текущего года пройдут выборы в представительные органы 37 муниципалитетов, включая все крупные города Южного Урала (за исключением областного центра) – Магнитогорск, Миасс, Златоуст и Копейск.

Кроме того, южноуральцы выберут депутатов Законодательного собрания Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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