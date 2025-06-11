На выборах в Челябинской области снова задействуют ДЭГ

На сентябрьских выборах южноуральцы смогут проголосовать, не выходя из дома.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , Центральная избирательная комиссия России согласовала проведение дистанционного электронного голосования на федеральной платформе на выборах в единый день голосования в сентябре 2025 года в 23 регионах. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале избиркома.

На отдельных выборах проголосовать, не выходя из дома, смогут избиратели в 5 российских регионах. В 18 регионах, в том числе в Челябинской области, ДЭГ будет задействована на всех проводимых выборах.

В 23 регионах более 19,7 миллиона избирателей смогут проголосовать посредством ДЭГ, отметили в ЦИК.

Всего заявки на проведение дистанционного голосования в этом году подали 34 субъекта Российской Федерации.

В Челябинской области в единый день голосования 14 сентября текущего года пройдут выборы в представительные органы 37 муниципалитетов, включая все крупные города Южного Урала (за исключением областного центра) – Магнитогорск, Миасс, Златоуст и Копейск.

Кроме того, южноуральцы выберут депутатов Законодательного собрания Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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