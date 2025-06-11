В Челябинске задержали сотрудников МУП, отвечающего за работу общественного транспорта

В Челябинске задержаны сотрудники МУП СОД, подозреваемые в получении взятки в значительном размере.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, возбуждено уголовное дело в отношении начальников отдела безопасности дорожного движения и службы безопасности и контроля по перевозкам и эксплуатации МУП «Служба организации движения».

По данным следствия, в декабре прошлого года сотрудники предприятия пообещали водителю автобуса унитарного предприятия за взятку не сообщать руководству организации о совершенных им ДТП и не проводить по ним служебных проверок.

Деньги от него они получили на территории предприятия.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, которыми осуществляется оперативное сопровождение по уголовному делу.

В настоящее время следователи провели обыски дома и на работе у сотрудников МУП СОД, решается вопрос о предъявлении им обвинений и избрании мер пресечения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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