12 – 15 июня ожидаются следующие события – Челябинск

12.06.2025, четверг

08:00 Челябинск – Зарядка в парке (парк «Металлург» им. О.И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11, недалеко от площадки спортивных тренажеров)

10:00 Челябинск – Ярмарка мастеров (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100, центральная аллея)

12:00 Челябинск – Праздничное мероприятие, посвященное Дню России (Городской сад им. А.С. Пушкина, ул. Орджоникидзе, 58а)

12:00 Челябинск – Праздничное мероприятие, посвященное Дню России (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 75)

12:00 Челябинск – Праздничный концерт, посвященный Дню России (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100)

13:00 Челябинск – Праздничное мероприятие, посвященное Дню России (парк «Металлург» им. О.И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11)

13:00 Челябинск – Фестиваль русского фольклора и культуры: открытие ярмарки (Кировка)

13:00 Челябинск – Праздничное мероприятие, приуроченное к Дню России (Челябинский зоопарк, ул. Труда, 191; встреча у бурых медведей)

15:00 Челябинск – Фестиваль русского фольклора и культуры: концертная программа (Кировка)

16:00 Челябинск – Танцевальный вечер для горожан старшего поколения (ЦПКиО им. Ю. А. Гагарина, ул. Коммуны, 100, сцена Летнего театра (18+)

17:00 Челябинск – Праздничный концерт, посвященный Дню России (Сквер Искусств, набережная реки Миасс)

17:00 Челябинск – Танцевальный вечер для горожан старшего поколения (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 75, танцевальная площадка возле аттракционов)

22:45 Челябинск – Запуск праздничной инсталляции в честь Дня России (филиал РТРС «Челябинский ОРТПЦ», ул. Орджоникидзе, 54б)

13.06.2025, пятница

12:00 Челябинск – День Гравити Фолз: настолки, квиз, мастер-классы, квест (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ, ул. Цвиллинга, 61)

14.06.2025, суббота

12:00 Челябинск – «Родословные народов мира: генеалогия в Латинской Америке» (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ, ул. Цвиллинга, 61) (по записи)

12:00 Челябинск – Семейный выходной в библиотеке «Кают-компания» (парк «Металлург» им. О.И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11)

12:00, 13:00, 15:00, 16:00 Челябинск – Курс обучения «Сторимейкер и администратор соцсетей» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

14:00, 16:00 Челябинск – Курсы «Смартфон от А до Я» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

15.06.2025, воскресенье

11:00 Челябинск – Мастер-класс по традиционной вышивке в клубе «Берегиня» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

12:00 Челябинск – Воскресный день «Читаем, играем, рисуем, творим» в библиотеке «Кают-компания» (парк «Металлург» им. О.И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11)

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