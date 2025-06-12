Ближайшие сутки на Южном Урале будут грозовыми

В ближайшие сутки на Южном Урале будет бушевать непогода.

Как сообщили РИА «Новый День», в Челябинском ЦГМС, до конца суток 12 июня, ночью и днем 13 июня в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, очень сильные дожди, сильные ливни, крупный град, шквалистое усиление ветра при грозах до 25 м/с и более.

Так, сейчас осадки наблюдаются в районе Миасса, Пласта, Трехгорного, Копейска и Челябинска. В областном центре дождь может идти до 22:00 и завтра с небольшими перерывами в течение всего дня.

Челябинск, Софья Артемьева

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