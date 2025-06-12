Обычный ливень вызвал в Челябинске очередной потоп

Обычный летний ливень вызвал в Челябинске очередной потоп.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в соцсетях появляются фото и видео разгула стихии: затопленные улицы с «плывущими» автомобилями, ушедшие под воду трамвайные рельсы. Возле депо №1 образовалось целое озеро.

По словам очевидцев, сильно «досталось» Металлургическому и привокзальному районам.

Отметим, что в последние годы городские магистрали превращаются в реки после каждого мало-мальски обильного дождя. Одна из главных причин – забитые или отсутствующие ливневки. Проблема известна давно, но заставить дорожников ее решить городские власти никак не могут.

Челябинск, Софья Артемьева

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