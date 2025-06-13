После полуночи: челябинцев развезут по домам после VK-феста

Автобусы в Челябинске 14 июня будут ходить минимум до полуночи: горожан развезут по домам после VK-феста.
Как сообщили РИА «Новый День» в мэрии, вечером субботы будут организованы дополнительные рейсы по маршрутам:
– № 2 «улица Петра Столыпина – Чурилово» в обоих направлениях;
– № 4 «улица Мамина – Парк Гагарина» в направлении конечной «улица Мамина»;
– № 8 «улица Мамина – улица Академика Королёва» в направлении конечной «улица Мамина»;
– № 34 «Автобусный парк – Чурилово» в обоих направлениях;
– № 64 «Автовокзал «Центральный» – Автобусный парк» в направлении конечной «Автобусный парк;
– № 71 «улица Петра Столыпина – ЧМК» в обоих направлениях;
– № 81 «Парк Гагарина – улица Чистопольская» в направлении конечной «улица Чистопольская.
Места посадки для каждого маршрута указаны на схеме:
Челябинск, Софья Артемьева
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