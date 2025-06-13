После полуночи: челябинцев развезут по домам после VK-феста

Автобусы в Челябинске 14 июня будут ходить минимум до полуночи: горожан развезут по домам после VK-феста.

Как сообщили РИА «Новый День» в мэрии, вечером субботы будут организованы дополнительные рейсы по маршрутам:

– № 2 «улица Петра Столыпина – Чурилово» в обоих направлениях;

– № 4 «улица Мамина – Парк Гагарина» в направлении конечной «улица Мамина»;

– № 8 «улица Мамина – улица Академика Королёва» в направлении конечной «улица Мамина»;

– № 34 «Автобусный парк – Чурилово» в обоих направлениях;

– № 64 «Автовокзал «Центральный» – Автобусный парк» в направлении конечной «Автобусный парк;

– № 71 «улица Петра Столыпина – ЧМК» в обоих направлениях;

– № 81 «Парк Гагарина – улица Чистопольская» в направлении конечной «улица Чистопольская.

Места посадки для каждого маршрута указаны на схеме:

Челябинск, Софья Артемьева

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