В центре Челябинска на полсуток закрывают движение

14 июня в центре Челябинска на полсуток закроют движение. Это связано с музыкально-развлекательным фестивалем «VK Fest 2025».

Как сообщили РИА «Новый День» в ГАИ, движение автомобильного транспорта будет ограничено

– с 07:00 до 24:00 часов

по ул. 8 марта от ул. Каслинской до ул. Кирова;

– с 13:00 до 24:00 часов

по ул. Братьев Кашириных от ул. Краснознаменной до ул. Кирова (напомним, что улица Братьев Кашириных является дублером проспекта Победы, где сейчас закрыт проезд от Краснознаменной до Косарева);

– с 13:00 до 24:00 часов

по ул. Каслинской от ул. Братьев Кашириных до ул. Труда.

Водителей просят заранее планировать маршрут в объезд закрытых участков.

Челябинск, Софья Артемьева

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