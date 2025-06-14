Детский сад Копейска выплатит 90 тысяч рублей ребенку, получившему ожоги в душе

Дошкольное учреждение Копейска выплатит воспитаннику компенсацию за ожоги.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, о произошедшем мать малыша рассказала на личном приеме областного прокурора Игоря Донгаузера в региональной приемной президента России.

ЧП произошло в феврале текущего года. В душевой комнате из-за недосмотра младшего воспитателя горячая вода попала на ноги трехлетнему ребенку. Его увезли в больницу, где поставили диагноз – ожог обеих ступней ног 1 степени.

После получения заведующей детским садом прокурорского представления сотрудницу учреждения отстранили от работы c детьми.

Кроме того, по иску прокурора суд взыскал с организации в пользу матери дошкольника компенсацию морального вреда в 90 тысяч рублей.

Исполнение судебного решения поставлено в прокуратуре области на контроль.

Челябинск, Виктор Елисеев

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