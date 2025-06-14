В Челябинской области вспыхнул завод

Южноуральские пожарные тушат пожар на молокозаводе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, сотрудники экстренного ведомства работают на тушении пожара в Южноуральске.

«На предприятии по производству молочной продукции загорелась трансформаторная подстанция», – уточнили представители МЧС.

Огнеборцам оперативно локализовать пожар на площади 250 квадратных метров, не допустив его распространение на производственный цех.

Пострадавших нет, самостоятельно до прибытия пожарных эвакуировалось 40 человек.

На месте работают 32 человека личного состава и 8 единиц техники.

В настоящее время открытое горение ликвидировано.

Челябинск, Виктор Елисеев

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