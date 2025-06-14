На расслабоне: ФК «Челябинск» проиграл все, что только мог, но все равно может выйти в первую лигу

ФК «Челябинск» занял шестое место в чемпионате группы «Золото» второй лиги, но может выйти в первую лигу без стыковых матчей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , сегодня, 14 июня, футбольный клуб «Челябинск», выступая на домашнем стадионе в заключительном туре второй лиги чемпионата России по футболу, уступил команде «Машук» из Кавказских Минеральных вод – 1:2.

В результате по итогам второго этапа сезона 2024-25 годов челябинцы заняли лишь шестое место в группе «Золото» (отметим, что клубы, занявшие в седьмой по десятую строчки, вылетают в группу «Серебро»).

Следует признать, что в весенней части первенства ФК «Челябинск» выглядел крайне бледно. Из 18 матчей южноуральцы смогли победить лишь в 8 и еще 2 свели в ничью. Узнать в нынешней команде безоговорочных победителей осеннего этапа (10 побед, 6 ничьих и всего 2 поражения) было попросту невозможно.

В итоге челябинцы пропустили вперед, помимо прочих, два клуба, прорвавшихся по итогам первого этапа из группы «Серебро» – все тот же «Машук» и ульяновскую «Волгу». Причем волжане заняли второе место и без вопросов вышли в первую лигу.

Но самое интересное – у челябинцев есть все шансы оказаться в следующем сезоне в высшем дивизионе. Ведь, по правилам чемпионата, третья путевка в первую лигу должна разыгрываться в ходе стыковых матчей между клубом, занявшим весной третье место в группе «Золото» и «осенним чемпионом». До последнего тура ФК «Челябинск» занимал третью строчку турнирной таблицы, что обеспечивало ему выход в высший дивизион без «стыков».

Но даже после обидного (в том числе для болельщиков, провожавших сегодня команды недовольным гулом) поражения южноуральцы могут обойтись без стыковых матчей.

Дело в том, что и у занявшего четвертое место «Волгаря», и у расположившегося в итоге на пятом месте ФК «Ленинградец», также как у челябинского клуба, есть лицензия, позволяющая им играть в первой лиге. А вот у ФК «Машук-КМВ» такой лицензии нет. И если в ближайшее время вопрос с ней решить не удастся (а вероятность, что нет, очень велика), необходимость в стыковых матчах отпадет сама собой.

Неудивительно, что некоторые болельщики в комментариях к онлайн-трансляции матча «Челябинск» – «Машук» с некоторой обидой отмечали, что даже в ничьей южноуральцы были сегодня не слишком заинтересованы. Ведь в этом случае «стыки» прошлось бы проводить.

Впрочем, официального решения по поводу дальнейшего развития событий пока не принято. Возможно, «стыки» все-таки состоятся.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube