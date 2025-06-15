Двоих южноуральцев вернули из украинского плена

Двое жителей Челябинской области освобождены в ходе проходившего на этой неделе обмена военнопленными между ВС РФ и ВСУ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , в ходе продолжающегося с начала недели большого обмена военнопленными между Россией и Украиной российской стороне возвращены жители Еманжелинского и Коркинского районов. Таковы данные на настоящий момент, сообщила уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко.

39-летнего жителя Еманжелинского района, пробывшего более года в плену, искали отец и теща. 43-летнего бойца из Коркинского района искала супруга. В плену он провел 4 месяца.

«Также был возвращен 26-летний гражданин иностранного государства. Мы искали его вместе с его сестрой, которая рассказала нам, что брат последнее время жил в России, а последним местом его пребывания была наша область. Парню 26 лет и он сирота. В плену был совсем недолго – пару месяцев», – рассказала омбудсмен.

Обмен военнопленными между Россией и Украиной начался на этой неделе в соответствии с договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, и проходит в несколько этапов. На данный момент известно о четырех группах российских военнослужащих, вернувшихся в ходе обмена.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube