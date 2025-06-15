Воздух на Южном Урале раскалится до 36 градусов жары и более

Жителей Челябинской области предупредили о сильной жаре.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, вечером 15 июня, а также во второй половине дня 16 июня в южных районах региона местами ожидается сильная жара с максимальными температурами воздуха +36 градусов по Цельсию и более.

Экстренное ведомство рекомендует отдыхать только на оборудованных пляжах, соблюдать питьевой режим, избегать нахождения на открытом солнце. Кроме того, южноуральцев призывают быть осторожными с огнем.

В случае происшествий рекомендуется звонить по телефонам «101» или «112».

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube