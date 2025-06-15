В Челябинской области зверски избили 13-летнюю школьницу. СКР начал проверку

Следственный комитет проверит историю с избиением девушки-подростка в Южноуральске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, внимание ведомства привлекло вопиющее поведение 13-летней школьницы из Южноуральска.

Девочка уже состоит на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних, но это не мешает ей вести аморальный образ жизни, употреблять спиртные напитки, нецензурно выражаться. Все это она фиксирует и размещает видеоролики в своем телеграм-канале. А недавно она опубликовала видеозапись, на которой жестоко избивает сверстницу, нанося школьнице удары ногами в лицо и голову.

По данному факту в следственном управлении СКР по Челябинской области начата доследственная проверка по признакам нанесения побоев и халатности.

«В ходе проверки будет проведен комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, способствовавших случившемуся, по результатам принято процессуальное решение», – заявили в силовом ведомстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

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