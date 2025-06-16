16 июня ожидаются следующие события – Челябинск

16.06.2025, понедельник

10:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Алексея Лошкина (мэрия, пл. Революции, 2)

10:00, 11:00 Челябинск – Громкие чтения «Время сказок для малышей» (библиотека №16, ул. Керченская, 6)

10:00 Челябинск – Историко-познавательный час «Животные в боевом строю» ко Дню памяти и скорби в клубе «Идея» (библиотека №31, ул. Агалакова, 30) (по записи)

12:00 Челябинск – Игра «Перекресток 6 дорог, путь к личной эффективности» – Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, молодежный отдел)

14:00 Челябинск – Концерт ассистента-стажера Южно-Уральского государственного института искусств имени П.И. Чайковского – Карины Хазовой (вокал). Художественный руководитель – доцент, заслуженный артист Республики Башкортостан Ирина Оськина (Южно-Уральский государственный институт искусств им. П.И. Чайковского, ул. Плеханова, 41, большой концертный зал)

14:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

15:00 Челябинск – 42 конференция Челябинского регионального отделения партии «Единая Россия» (отель «Видгоф», пр. Ленина, 26а)

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube