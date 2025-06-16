Семилетний ребенок выпал из окна в Челябинской области

В Пласте семилетний мальчик упал с четвертого этажа.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП произошло в пятницу, 13 июня, на улице Строителей в городе Пласт. Об этом сообщили в местном отделении МВД.
«Выпал семилетний ребенок из окна четвертого этажа. Ребенок находится в тяжелом состоянии в больнице города Челябинск», – рассказали полицейские.
В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства ЧП.
Челябинск, Виктор Елисеев
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