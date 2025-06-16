В Магнитогорске забыли о парке, на благоустройство которого потратили 38 миллионов рублей

В Магнитогорске забросили парк за 38 миллионов рублей, благоустроенный по нацпроекту.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, спустя 3 года после проведенного благоустройства в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» (сейчас программа называется «Инфраструктура для жизни»), магнитогорский сквер имени Чайковского превратился в подобие пустыря: сломанные архитектурные формы, грязь и мусор.

По словам южноуральцев, фонтаны на территории сквера в 30-градусную жару не работают. В песочницах нет песка. Сломаны ограждения спортивной площадки, на футбольных воротах и баскетбольных кольцах отсутствуют сетки.

«В целом очевидно, что сквер не содержится должным образом, из-за чего, несмотря на малый срок с момента сдачи в эксплуатацию, объект вновь требует ремонта. Затраты в размере почти 40 миллионов рублей себя не оправдали, у горожан нет возможности полноценно и безопасно отдыхать в этом общественном пространстве», – сетуют активисты.

Общественники обратились в прокуратуру с просьбой о санкциях для ответственных лиц, которые не обеспечили должный контроль за состоянием сквера. Также необходимо побудить администрацию Магнитогорска принять меры для восстановления общественного пространства и приведения его в надлежащее состояние, подчеркивают активисты.

Челябинск, Виктор Елисеев

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