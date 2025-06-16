Южноуральская полиция вышла на охоту за мигрантами-нелегалами

С начала года в Челябинской области зафиксировали более 600 преступлений в сфере миграции.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в регионе стартовал первый этап федеральной комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал».

В текущем году уже задокументировано 664 преступления в сфере миграции, отмечают в силовом ведомстве. Пресечено 5,6 тысячи административных правонарушений.

За пять с половиной месяцев принято 371 решение об административном выдворении иностранцев за пределы страны, в том числе 277 – в принудительном порядке.

Кроме того, из России выслали 34 приезжих, отбывших наказание за совершение тяжких преступлений.

Закрыт въезд в Российскую Федерацию 932 мигрантам.

Операция «Нелегал» продлится с 16 по 25 июня.

Челябинск, Виктор Елисеев

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