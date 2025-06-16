В Челябинской области из-за жары закрыли движение грузовиков

На южноуральских трассах введено временное ограничение движения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, сегодня, 16 июня, с 14:00 до 18:00 в связи с температурой атмосферного воздуха свыше 32 градусов по Цельсию закрыты для движения грузового транспорта, осуществляющего перевозку тяжеловесных грузов, шесть участков автодорог.

Ограничения действуют:

участок автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 «Урал» с 1548 км по 1871 км;

участок автодороги «Подъезд к г. Екатеринбург» с 11 км по 130 км;

участок автодороги А-310 «Челябинск – Троицк – граница с респ. Казахстан» с 16 км по 146 км;

участок автодороги Р-254 «Иртыш» (Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск) с 12 км по 465 км;

участок автодороги Р-254 «Иртыш» (Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск, подъезд к г. Тюмень) с 0 км по 91 км;

участок автодороги Р-354 «Екатеринбург – Шадринск – Курган» с 125 км по 358 км.

Водителей призывают быть предельно осторожными, соблюдать скоростной режим, дистанцию и боковой интервал, не совершать рискованных маневров и по возможности отказаться от поездок.

Личный состав Госавтоинспекции переведен на усиленный режим работы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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