В Челябинске перед судом предстанут горожане, выводившие из строя лифты в многоэтажках

Двое челябинцев ответят в суде за кражу тормозных элементов лифтов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Калининского района Челябинска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей областного центра, обвиняемых в краже.

По версии следствия, с мая 2021 по апрель 2022 года челябинцы вывели из строя лифты в семи многоквартирных домах, расположенных по улицам Калинина, Набережной, Краснознаменной и Кирова.

Молодчики взламывали двери в машинные отделения, демонтировали электромагнитные тормоза и сдавали в пункты приема металла. К слову, один из горожан уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений и прекрасно разбирался в работе лифтового оборудования.

Челябинцев задержала местная полиция. При этом одного из «коммунальных диверсантов» пришлось доставлять из Владивостока, куда он успел перебраться после совершения преступлений.

Мужчины вину признали, возместив причиненный ущерб и затраты на проведение ремонтных работ – в общей сложности, более 102 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в Калининский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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