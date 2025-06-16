После падения ребенка из окна в Пласте возбудили уголовное дело

В СКР рассказали о подробностях ЧП в Пласте.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, в следственном отделе СКР по Южноуральску возбуждено уголовное дело по признакам оставления в опасности.

Напомним, ЧП произошло на улице Строителей в Пласте в минувшую пятницу, 13 июня. По данным следствия, шестилетний мальчик находился дома без присмотра взрослых. Выйдя на балкон, он залез на окно, облокотился на москитную сетку и упал с высоты четвертого этажа.

«Установлено, что мама ребенка ушла на работу, оставив малолетнего в квартире совместно с несовершеннолетними братьями и сестрой», – уточнили в силовом ведомстве.

После произошедшего мальчик госпитализирован в одну из больниц Челябинска.

«В ходе следствия будет дана надлежащая правовая оценка условиям проживания и воспитания несовершеннолетних, а также деятельности органов системы профилактики», – заявили представители СКР.

Челябинск, Виктор Елисеев

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