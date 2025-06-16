В Челябинске вынесли приговор трем хулиганам, напавшим в Новый год на участника СВО

Трое челябинцев получили сроки за хулиганство.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, троих жителей областного центра признали виновными в хулиганстве.

Сам инцидент произошел 1 января прошлого года во дворе одного из домов Советского района. Группа нетрезвых молодых людей привязалась к компании мужчин и женщин, ждавших такси. Челябинцев начали оскорблять, а когда ситуация накалилась, хулиганы распылили в сторону оппонентов слезоточивый газ и стали избивать мужчин ногами и дубинкой. Один из пострадавших от нападения челябинцев принимал ранее участие в специальной военной операции.

Суд приговорил одного из хулиганов к шести годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Второй фигурант получил 2,5 года лишения свободы, с заменой наказания на принудительные работы с удержанием 10% заработной платы в доход государства. Третьему суд назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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