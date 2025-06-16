«Единая Россия» утвердила список кандидатов на выборах в заксобрание Челябинской области

«Партия власти» назвала претендентов на мандаты южноуральского парламента.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , список кандидатов на выборах в законодательное собрание Челябинской области единороссы утвердили сегодня, 16 июня, в ходе 42-й региональной партконференции.

Возглавил список, ожидаемо, губернатор региона и секретарь регионального отделения ЕР Алексей Текслер. На второй строчке следует мастер участка ОАО «ММК-Метиз» Андрей Орехов. Третьим стал депутат Госдумы Олег Голиков.

Всего в списке 46 кандидатур, в том числе мэр Челябинска Алексей Лошкин и спикер городской думы областного центра Сергей Буяков. Ясно, что ни тот, ни другой в региональный парламент не собираются. Как и возглавляющий список Текслер, и два депутата Госдумы (второй – экс-руководитель ЧТПЗ Владимир Павлов).

Кроме того, единороссы утвердили в качестве кандидатов в одномандатных округах победителей партийных праймериз.

Таким образом, от ЕР в региональный парламент идут 27 действующих его депутатов.

Напомним, выборы в Законодательное собрание Челябинской области пройдут 12-14 сентября текущего года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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