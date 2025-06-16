В Златоусте пьяный водитель протащил пытавшегося его остановить полицейского по асфальту

В Челябинской области задержали жителя Башкирии, покалечившего полицейского.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего жителя Республики Башкортостан, обвиняемого в применении насилия в отношении представителя власти.

По данным следствия, ночью 15 июня мужчину, управлявшего машиной в состоянии алкогольного опьянения, остановил наряд дорожно-патрульной службы ГИБДД Златоуста.

Но внезапно автомобиль рванул с места. Один из полицейских попытался помешать ему и ухватился за кузов машины. Однако водитель стал лишь набирать скорость и потащил стража порядка по асфальту. Полицейский получил множественные телесные повреждения.

Башкортостанца задержали. В настоящее время ему предъявлено обвинение. Суд постановил заключить его под стражу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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