В Златоусте пьяный водитель протащил пытавшегося его остановить полицейского по асфальту

В Челябинской области задержали жителя Башкирии, покалечившего полицейского.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего жителя Республики Башкортостан, обвиняемого в применении насилия в отношении представителя власти.
По данным следствия, ночью 15 июня мужчину, управлявшего машиной в состоянии алкогольного опьянения, остановил наряд дорожно-патрульной службы ГИБДД Златоуста.
Но внезапно автомобиль рванул с места. Один из полицейских попытался помешать ему и ухватился за кузов машины. Однако водитель стал лишь набирать скорость и потащил стража порядка по асфальту. Полицейский получил множественные телесные повреждения.
Башкортостанца задержали. В настоящее время ему предъявлено обвинение. Суд постановил заключить его под стражу.
Челябинск, Виктор Елисеев
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