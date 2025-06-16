Южный Урал вошел в число наиболее проблемных регионов по санитарно-гигиенической и химической нагрузке на здоровье

Роспотребназдор включил Челябинскую область в число территорий с явными проблемами по химической и физической нагрузке на здоровье населения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , Челябинская область вошла в число регионов России с наибольшим влиянием комплексной химической, биологической и физической нагрузки на здоровье населения. Об этом говорится в государственном докладе «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации в 2024 году», опубликованном Роспотребнадзором.

Из документа следует, что уровень микробиологического загрязнения почвы в регионе в прошедшем году равнялся 15,45%, что почти втрое выше среднероссийского показателя (5,71%). Кроме того, 8,33% почвенных проб не соответствовали гигиеническим нормативам (в среднем по России эта доля равна 1,96%).

Настораживает и наличие мышьяка и никеля в жилой среде и социальных организациях. На Южном Урале в 2024 году мышьяк был обнаружен в 8,94% проб, взятых на территориях жилых домов, а также игровых зон образовательных и лечебных учреждениях. Наличие никеля зафиксировали в 7,8% проб.

По-прежнему, претензии возникают у санитарных врачей и к качеству воды в Челябинской области. Так, в прошлом году в южноуральских водоемах были обнаружены возбудители кишечных инфекций бактериальной природы. Кроме того, ряд проб, взятых в реках и озерах, не соответствовали гигиеническим требованиям по паразитологическим показателям.

Отмечено в докладе и превышение ПДК бенз(а)пирена, взвешенных веществ, ксилола, стирола, этилбензола и бензола, фиксировавшееся в воздухе региона.

Челябинск, Виктор Елисеев

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