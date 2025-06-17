17 июня ожидаются следующие события – Челябинск

17.06.2025, вторник

11:00 Челябинск – Специалисты ОКБ №3 расскажут и покажут, как организована медицинская реабилитация участников СВО (главный вход в стационар ОКБ №3, пр. Победы, 287, со стороны трамвайных путей)

11:00 Челябинск – Презентация сборника произведений участников СВО и волонтеров «Сим победиши!» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

14:00 Челябинск – Занятие «Основы работы со стандартными программами Windows: Калькулятор, Блокнот, Paint» в рамках курсов компьютерной грамотности «Мир новых возможностей» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

14:00 Челябинск – Мастер-класс «Прожарка вашего бизнеса», ведущая встречи Вероника (Veca Rony) (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

15:00 Челябинск – Пресс-конференция «У воды – без беды!» (пресс-центр «КП-Челябинск», ул. Красная, 4, 6-й этаж)

17:00 Челябинск – Встреча клуба по изучению немецкого языка и немецкой культуры Deutscheljabinsk (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ, ул. Цвиллинга, 61)

17:00 Челябинск – Мастер-класс для серебряных волонтеров «Нити серебра» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

17:30 Челябинск – Вечер памяти челябинского поэта Андрея Подушкина «Индейцы и другие ребята» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, 3-й этаж, выставочный зал)

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