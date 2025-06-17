В Магнитогорске прошёл третий этап Кубка России по яхтенному спорту в классе «микро».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», решение о возобновлении когда-то легендарного вида спорта в городе принял генеральный директор ММК Павел Шиляев, он же пять лет назад участвовал в открытии секции парусного спорта в спортивном клубе «Металлург-Магнитогорск». Вместе с ним детей «спускал на воду» чемпион мира в классе «микро» Максим Таранов.

За это время школа прошла достойный путь и продолжает развитие. Магнитка становится точкой роста на карте парусного спорта не только Челябинской области, но и страны в целом.

С помощью ММК закупают лодки и паруса, проектируют новый эллинг. Увеличивается количество занимающихся детей, тренеров, МГТУ открыл учебное направление для будущих парусных наставников и судей.

Растет число соревнований, поднимается их статус, расширяется география состязаний воспитанников школы, появляются успехи в спорте высших достижений. В прошлом году норматив кандидата в мастера спорта выполнила Евгения Соловьева – теперь она в качестве инструктора клуба занимается с начинающими. Еще трое юных яхтсменов стали к. м. с. после третьего места в этапе Кубка России в Екатеринбурге, а тренер парусной секции СК «Металлург-Магнитогорск» Кирилл Базуев – мастером спорта.

Третий этап Кубка России, прошедший в минувшие выходные в акватории Магнитогорска, – пока самое крупное спортивное событие из парусных состязаний, принимаемых Магнитогорском.

Первый этап прошел в Воронеже, второй – в Екатеринбурге. Легкая логистика стала дополнительным плюсом для серьезных спортсменов приехать в Магнитку: из Екатеринбурга они привезли яхты сразу в Магнитогорск.

На старт вышли 13 яхт «микро» – это 39 спортсменов из Челябинской и Свердловской областей, Москвы и Подмосковья, Мурманска, Тюмени и Омска. В числе соревнующихся – три экипажа парусной школы Магнитогорска: яхта «Облачко», подаренная секции ПАО ММК, «Пуля» и «Спартак». Еще одна яхта представляет сборный состав Магнитогорска и Тюменской области.

«Соревнования очень высокого уровня: на кого ни глянь – мастер спорта или к. м. с., чемпионы России, неоднократные участники кубков и чемпионатов, – говорит тренер СК «Металлург-Магнитогорск» Кирилл Базуев. – Но наши воспитанники, надеюсь, по сумме баллов всех этапов также будут претендовать на призовые места».

Магнитогорская акватория для спортсменов интересна не только тем, что она нова и незнакома: несмотря на кажущееся безветрие, дуновение на этой воде за счет перепадов береговой линии есть всегда, и даже малейший порыв позволяет провести целую гонку. Кроме того, особенность акватории задает регате короткую дистанцию, и за эффектным маневренным вальсом яхт могут наблюдать все гуляющие по парку у Вечного огня.

«Я люблю магнитогорскую воду и приезжаю сюда с самого открытия парусной школы – и как тренер с детьми, и как участник гонки, – говорит Евгений Рябухин из Озерска, шкипер лодки «Бамбалейла», в экипаже которой – все мастера спорта. – Принимать этап Кубка России – это круто: локация для «микро» от Подмосковья и Краснодарского края расширяется на Урал, а здесь много лодок этого класса. Каждый приезд вижу и хорошее развитие парусной школы, и благоустройство прибрежной зоны. Это красиво.

Председатель федерации парусного спорта Челябинской области Павел Лаврененко на этапе кубка не только чиновник, но и участник соревнований.

«Магнитка с самого начала стала точкой роста в регионе, и этап Кубка России – знаковое событие по многим причинам, – говорит он. – Для воспитанников школ это бесценный опыт состязаний со спортсменами хай-класса, да и взрослым интересно посостязаться с серьезными яхтсменами».

«С каждым годом с помощью комбината выходим на новый виток развития, – говорит директор СК «Металлург-Магнитогорск» Дмитрий Шохов. – Много лет принимаем состязания мирового уровня по сноуборду и горным лыжам, четыре года назад стали одной из столиц пляжного волейбола, теперь вот привезли в Магнитку этап кубка страны по парусному спорту, а в конце июня проведем соревнования уровня УрФО по академической гребле. Дальше – только больше!»

Челябинск, Виктор Елисеев

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