В Челябинской области возможны ограничения мобильной связи

Южноуральцев предупредили о временных ограничениях мобильной связи.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства общественной безопасности Челябинской области, в связи с необходимостью обеспечения мер безопасности в отдельных районах Южного Урала возможны временные ограничения услуг операторов сотовой связи и падение скорости передачи данных мобильного интернета.
При этом голосовая связь, стационарный интернет и Wi-Fi работают в обычном режиме, подчеркнули в ведомстве.
«Просим отнестись с пониманием к введенным ограничениям, сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информации», – обратились к южноуральцам представители министерства.
Единый номер вызова экстренных оперативных служб – 112.
Челябинск, Виктор Елисеев
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