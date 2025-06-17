В Челябинской области возможны ограничения мобильной связи

Южноуральцев предупредили о временных ограничениях мобильной связи.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства общественной безопасности Челябинской области, в связи с необходимостью обеспечения мер безопасности в отдельных районах Южного Урала возможны временные ограничения услуг операторов сотовой связи и падение скорости передачи данных мобильного интернета.

При этом голосовая связь, стационарный интернет и Wi-Fi работают в обычном режиме, подчеркнули в ведомстве.

«Просим отнестись с пониманием к введенным ограничениям, сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информации», – обратились к южноуральцам представители министерства.

Единый номер вызова экстренных оперативных служб – 112.

Челябинск, Виктор Елисеев

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