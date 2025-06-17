Южный Урал вошел в число регионов, наиболее опасных из-за нападений клещей

Челябинская область вошла в число регионов с наиболее высокой активностью клещей.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Роспотребнадзора, всего в медицинские учреждения страны с жалобами на укусы с начала сезона активности клещей обратились свыше 309,5 тысяч человек.
Наибольшее количество обращений из-за укусов клещей зафиксировано в Свердловской, Кемеровской, Кировской, Томской и Челябинской областях, а также Красноярском крае и Удмуртской Республике.
Для профилактики укусов клещей на территории страны проводятся акарицидные обработки. На сегодняшний день обработано более 206,7 тысячи гектаров, что составляет 92,9% от запланированного объема.
Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2025, РИА «Новый День»