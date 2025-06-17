Южный Урал вошел в число регионов, наиболее опасных из-за нападений клещей

Челябинская область вошла в число регионов с наиболее высокой активностью клещей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Роспотребнадзора, всего в медицинские учреждения страны с жалобами на укусы с начала сезона активности клещей обратились свыше 309,5 тысяч человек.

Наибольшее количество обращений из-за укусов клещей зафиксировано в Свердловской, Кемеровской, Кировской, Томской и Челябинской областях, а также Красноярском крае и Удмуртской Республике.

Для профилактики укусов клещей на территории страны проводятся акарицидные обработки. На сегодняшний день обработано более 206,7 тысячи гектаров, что составляет 92,9% от запланированного объема.

Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.

Челябинск, Виктор Елисеев

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