В Магнитогорске будут судить сотрудников медцентра, обманувших пенсионеров на 4,6 миллиона рублей

Сотрудники оздоровительного центра обещали пожилым магнитогорцам исцеление от болезней, но на самом деле ограничивались простым массажем за немалые деньги.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Орджоникидзевского района Магнитогорска утвердило обвинительные заключения по уголовным делам в отношении двух жителей региона, обвиняемых в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

По версии следствия, предприимчивые южноуральцы зарегистрировали в Магнитогорске ООО «Оздоровительный центр «Семья». Получив незаконно доступ к сведениям о проживающих в городе пенсионерах, состоящих на медицинских учетах, они входили к ним в доверие и убеждали приобрести курсы медицинских услуг, обещая исцеление от различных заболеваний.

Обнадеженные пожилые люди охотно платили наличными и взятыми в кредит деньгами, однако обещанного излечения не получили. Фактически «лекари» ограничивались косметическими процедурами – массажем и прогреваниями.

С января 2023 по июнь 2024 года магнитогорцы успели обработать 57 пенсионеров, лишив их в общей сложности более 4,6 миллиона рублей.

Вину шустрые бизнесмены признали, в полном объеме возместив ущерб пострадавшим. С одним из обвиняемых заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

В отношении неизвестного, слившего предприимчивым южноуральцам медицинские данные пенсионеров, уголовное дело выделено в отдельное производство.

Уголовные дела организаторов центра «Семья» направлены в Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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