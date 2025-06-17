В сквере в центре Челябинска забыли о площадке для самых маленьких

Детская зона в сквере Челябинска на гостевом маршруте превратилась в «зону отчуждения».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, юные челябинцы оказались явно обделены вниманием при создании большого сквера, расположившегося между домами №44 и №62 по улице Кирова в Калининском районе областного центра.

Общественная площадка находится на гостевом маршруте. «Ежедневно здесь отдыхают сотни людей, поэтому за местом отдыха следят: здесь убирают территорию, установили новые скамейки и видеокамеры, перед праздниками украшают все… Кроме детской площадки. Именно зона для малышей стала здесь «зоной отчуждения», – сетуют общественники.

В 2016 году сквер между Свято-Троицкой церковью и гимназией №23 перешел на баланс района и был облагорожен. Только про детей, по словам родителей, как будто забыли. Песочницы нет, пришлось горожанам самим насыпать песок под старой горкой. На скамейках в детской зоне сидеть нельзя, они сломаны. В аварийном состоянии карусель, качели, горки, сама площадка заросла травой.

Здесь гуляют дети с улиц Калинина, Кирова, Каслинской, Болейко, Набережной, поскольку далеко не во всех дворах в округе есть полноценные детские площадки. Но районная администрация разводит руками: площадка бесхозная, а значит, денег на нее нет. Родители хотят обратиться к главе города, но боятся, что даже если ее примут на баланс, старые конструкции просто демонтируют, а до благоустройства дело не дойдет, и дети получат взамен старой площадки пустырь.

Общественники обратились к главе Челябинска с предложением рассмотреть вопрос демонтажа старых элементов с последующим благоустройством «главной детской площадки района».

Челябинск, Виктор Елисеев

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